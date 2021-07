Clé USB SanDisk Ultra Fit : petite taille, petit prix mais maxi espace de stockage

Cette clé USB 3.1 du constructeur SanDisk (référence SDCZ430-256G-G46) a été conçue pour étendre la mémoire des PC de bureau, des ordinateurs portables et des consoles de jeux. Elle peut également se brancher sur des tablettes, des téléviseurs et des systèmes audio de voitures. L'accessoire a aussi l'avantage d'être compact ; ce qui idéal pour l'emmener dans une poche de pantalon.



La SanDisk Ultra Fit dispose des vitesses de lecture allant jusqu'à 130 Mo/s et des vitesses d'écriture qui sont 15 fois plus rapides que les clés USB 2.0 classiques.

La clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit embarque un lecteur flash rétrocompatible, ce qui permet d'utiliser aussi bien un port USB 2.0 que 3.0. Enfin, le produit possède une garantie de deux ans et affiche des dimensions de 30 x 14 x 5 millimètres.