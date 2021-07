Soldes Amazon et Cdiscount : les TOP bons plans high-tech disponibles ce week-end

Parmi tous les secteurs de la high-tech, celui des objets connectés est particulièrement en vogue depuis plusieurs mois déjà. Les français s'équipent de plus en plus d'appareils reliés au web et dans le domaine les constructeurs sont particulièrement inventifs et proposent de nombreuses références pour améliorer son quotidien et se rendre la vie plus facile.

En effet les objets connectés prennent de nombreuses formes. Enceintes connectées, ampoules, thermostats, mais aussi aspirateurs robot, il en existe littéralement des centaines et il est parfois difficile de s'y retrouver avec une telle profusion d'accessoires.

Les enceintes connectées tout d'abord sont les appareils les plus prisés par les consommateurs. Quoi de plus normal après tout puisque ce sont eux qui réunissent le plus de fonctionnalités à commencer par la partie audio. Avant d'être connectée, l'enceinte vous permet d'accéder à votre musique depuis n'importe quel appareil en Bluetooth mais également directement depuis votre service de streaming préféré. Tous sont disponibles de Spotify à Amazon Music en passant par Deezer et Apple Music. Ces appareils sont déclinés en petits objets ou enceintes imposantes pour un son capable d'habiller une pièce, même large, avec ce qu'il faut de puissance pour animer une soirée.

A l'intérieur de ces enceintes on retrouve un assistant vocal parmi Amazon Alexa, Google Assistant ou encore Siri pour les appareils Apple. Ces trois technologies sont capables de comprendre finement vos requêtes et de répondre à vos moindres questions, qu'il s'agisse du temps qu'il fera demain, de mettre un minuteur en marche ou encore d'obtenir le trajet le plus court pour arriver à destination.

De nombreux services connectés viennent s'ajouter à la liste déjà bien consistante d'applications par défaut. C'est notamment le cas avec les skills d'Alexa, de petits logiciels qui s'installent très facilement et vous permet d'obtenir le dernier bulletin d'informations de votre quotidien favori, une station de radio ou encore les résultats sportifs de votre équipe de foot, de rugby ou de votre joueur préféré.

L'enceinte connectée est également un objet domotique qui permet de contrôler tous les autres accessoires connectés de la maison. Il fait office de concentrateur, de cerveau de votre installation. Il vous suffit de prononcer une commande vocale pour lancer un nettoyage de votre maison, d'allumer les lumières ou de fermer les volets. Vous pouvez également depuis les applications dédiées à ces trois assistants créer des scénarios complets pour que d'un simple "Bonjour" prononcé le matin, vos lumières s'allument automatiquement, votre prise connectée se mette en marche pour lancer la cafetière et que vous ayez accès aux dernières informations. C'en est presque magique.

Parmi les autres objets connectés disponibles on peut également citer les ampoules connectées. Cela n'a l'air de rien mais comme cela peut être pénible une fois rentré chez soi le soir d'avoir à allumer chacune de ses ampoules une par une, à devoir trouver les interrupteurs dans chaque pièce. Les ampoules connectées vous proposent un dispositif bien plus pratique à savoir un seul appui sur votre smartphone ou une simple commande vocale pour allumer l'ensemble de vos pièces ou seulement celles que vous désirez lors de votre retour à la maison. Vous pouvez aussi créer des scénarios automatiques afin de déclencher l'allumage et l'extinction des ampoules à une heure bien précise ou quelques minutes avant les couchers et levers du soleil.

On peut également parler des thermostats connectés qui vous permettent de conserver une excellente température dans votre maison même lorsque vous êtes absents. Depuis votre smartphone vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour lancer les chauffages de votre maison et retrouver la douce chaleur de votre foyer après votre week-end ou votre séjour.

N'oublions pas enfin les aspirateurs robots, qui passent sur le sol à votre place et vous font bénéficier d'un sol propre et débarrassé de la poussière, des miettes ou encore des acariens. Vous pouvez le programmer en votre absence afin qu'il se déclenche durant toutes vos vacances chaque jour. Certains modèles sont accompagnés d'une base de récupération des poussières afin de ne même plus avoir à vider le bac chaque jour. Aucun entretien n'est à prévoir et de nombreuses heures de temps libre vous attendent après l'installation de cet appareil dans votre maison.