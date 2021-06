Apple Watch SE : la montre connectée profite d'une chute de prix avant les Soldes chez Amazon

Faisons un détour par les points forts de la montre connectée de la marque à la pomme après avoir évoqué l'offre Amazon.

L'Apple Watch SE embarque un boîtier en aluminium et un bracelet Sport. Elle dispose d'un écran OLED 40 mm avec une résolution de 324 x 394 pixels, d'un processeur S5 bicœur 64 bits, d'une batterie assurant une autonomie de 18 heures en moyenne et d'un espace de stockage interne de 32 Go. L'ensemble tourne sous le système d’exploitation watchOS 7.

Concernant les capteurs, on retrouve le cardiofréquencemètre, l'accéléromètre, l'altimètre, le gyroscope et la boussole.

Du côté de la connectivité, l'utilisateur pourra relier sa montre avec le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0. Et il aura également la possibilité de suivre ses performances individuelles lors de séances de course à pied, de marche, de vélo, de yoga, de natation ou encore de danse.