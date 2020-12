La Surface Laptop 3 proposée jusqu'à 450€ moins chère pour les Cyber Sales

Disponible en différentes variantes selon la taille de l’écran et sa configuration hardware, le Surface Laptop 3 est une belle réussite en matière de design et de portabilité. Son poids contenu (entre 1.2 et 1.5 kg selon le modèle), son esthétique sobre et minimaliste, ainsi que son châssis en aluminium en font un PC portable de premier choix pour les étudiants, nomades et autres utilisateurs ayant besoin de polyvalence et portabilité.



Avec une configuration de base déjà très correcte qui inclut un processeur Intel Core i5 de 10e génération, 8 Go de mémoire vive, et un espace de stockage SSD de 128 Go, le Surface Laptop 3 s’en sort plutôt bien avec un tarif clément et de beaux atouts pour un ultraportable qui tombe ici largement sous la barre des 1 000 €. Cette configuration de base, qui embarque une superbe dalle « PixelSense » de 13.5 pouces, profite en effet d’une réduction de 310 € à l’heure actuelle, faisant tomber son prix à 839 € pour être exact.