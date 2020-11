Black Friday : votre hébergement web à prix cassé et un domaine offert chez Hostinger

A l'occasion du tant attendu Black Friday, Hostinger propose une formule complète vraiment immanquable. En effet, le site vous propose jusqu'à 90% de réduction sur sa formule d'hébergement web. Ainsi, le plan d'hébergement Premium vous revient à seulement 1,89€/mois. Cerise sur le gâteau, Hostinger vous offre un un nom de domaine gratuit !

Les noms de domaine d'Hostinger, pour leur part, sont là pour donner du peps et du sérieux à votre site et éviter des URL telles que monsite.wordpress.com. Si Hostinger propose les traditionnels .com et autres .fr, son offre à 0,89€/an porte sur d'autres extensions plus innovantes. On y trouve le .xyz ou le .online par exemple.

Pour un prix imbattable, on peut ainsi donner une « patte » particulière à son site. Vous gérez un site de vente au détail ? Le .store devrait vous plaire. Vous créez un site tourné sur le High-Tech (chez Clubic, on connait ça !), le domaine .tech est fait pour vous !