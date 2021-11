Amazon brade le prix du OPPO Find X3 Neo pour le Cyber Monday

Sorti en mars 2021, le Find X3 Neo du constructeur OPPO est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le téléphone possède aussi un processeur Snapdragon 865, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage interne de 256 Go, une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide à 65W et le système d'exploitation ColorOS basé sur Android.

Pour l'APN, on retrouve un quadruple capteur arrière de 50 MP + 13 MP + 16 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP.

Du côté de la connectivité, la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, le Bluetooth 5.2, le NFC, le GPS, le port USB-C 3.1 et le lecteur biométrique à empreinte digitale sont notamment de la partie.