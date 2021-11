Amazon frappe fort avec cet Apple MacBook Air à moins de 1000€ pour le Black Friday

Amazon est l'un des vendeurs les plus actifs quand arrive le Black Friday avec des promotions spectaculaires et cette édition 2021 le prouve une nouvelle fois avec une remise très importante sur un produit qui ne l'est pas moins : le MacBook Air 2020 .

Le dernier né de la gamme développée par Apple voit son prix baisser à seulement 999€ au lieu de 1 129€ en temps normal. Un prix très intéressant qui en fait un excellent rapport qualité/prix dans l'univers du PC portable mais attention, les stocks sont limités, il vous faudra faire preuve de rapidité pour en acquérir un exemplaire !