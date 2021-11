Amazon fait chuter le prix du Lenovo IdeaPad 3 spécialement pour le Black Friday

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle Lenovo Ideapad 3. Celui-ci se démarque notamment grâce à sa dalle de 17,3" d'une résolution 1600 x 900, couronnée par une Webcam 720p.

Pour assurer d'honnêtes performances sur ce grand écran, l'Ideapad 3 embarque un processeur Intel Core 5 4 cœurs cadencés jusqu'à 4,2 Ghz) et 8 threads, une carte graphique AMD intégrée, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. À noter qu'il est vendu avec un version Windows 10 Home nativement installée.

Il affiche par ailleurs une connectique complète avec un port USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 1 et un port HDMI 1.4b. Il supporte bien sûr Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 802.11 ax.

Tout ceci engoncé dans un châssis gris arctique simple mais élégant, qui a également le mérite d'être particulièrement léger : seulement 1,65 kg. Un solide compagnon pour un usage nomade ou pour le télétravail en somme.