10 offres immanquables pour le lancement du Black Friday Amazon

Passons maintenant à un PC portable, mais pas n'importe lequel : le Chromebook x360 14" de chez HP. Le Chromebook est le laptop à la mode chez les étudiants et les travailleurs en quête d'un petit PC rapide et pratique. Il fonctionne sous Chrome OS et non Windows. Il faut passer par le Store Google afin de télécharger les apps pour l'utiliser. Il est convertible en mode tablette avec son écran tactile. Il fonctionne avec un processeur Intel Pentium Silver, 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire eMMC. Pour la Black Friday Week vous pouvez l'obtenir pour 329€ au lieu de 449€.