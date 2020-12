Pack de 3 Philips Hue Play en promo avant le Cyber Monday sur Boulanger

Les lampes Philips Hue Play sont idéales pour customiser votre intérieur et l'ambiance de la pièce à volonté. Installées verticalement ou horizontalement elles diffuseront une lumière douce de la couleur de votre choix parmi plus de 16 millions de possibilités.

Avec l'aide du pont Hue, nécessaire à leur fonctionnement, vous pourrez programmer toutes sortes de profils et paramètres pour gérer la couleur, l'intensité et même l'horaire de fonctionnement de vos lampes. De plus vous pouvez augmenter encore ces possibilités avec différents produits Philips Hue comme le dimmer switch.

Philips annonce 14 ans de durée de vie pour ces lampes, il s'agit donc d'un investissement durable. De plus il s'agit d'ampoules LED, ce qui signifie qu'elles ne consomme que très peu. Avec leur puissance de 6,6 W elles vous ferons faire des économies sur la facture d'électricité.