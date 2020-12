Boursorama Banque relance sa prime de 130€ pour le week-end du Black Friday

Les avantages d'une banque en ligne sont nombreux et Boursorama Banque est l'un des meilleurs acteur sur le marché de la banque en ligne. La commande de votre carte est gratuite ainsi que les virements instantanés. Vous pourrez également gérer vos plafonds de paiement et de retraits en temps réel via l'application Boursorama Banque ou encore l'espace client sur le site web de la banque.