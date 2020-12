Au lendemain du Black Friday, le casque Logitech G Pro X est toujours à prix cassé

L’heure est encore aux bons plans du côté de la Fnac. Le marchand propose en effet une remise de 20 % avec le code VIP20 sur une large sélection d’articles. Parmi eux, nous avons choisi de mettre en avant le casque gaming G Pro X de Logitech.



S’affichant déjà à l’origine comme l’un des meilleurs rapport qualité /prix du marché, le PRO X est un casque quasi exemplaire sur tous les tableaux. Ses transducteurs offrent une qualité audio tout à fait satisfaisante avec le son surround 7.1 en option, un design sobre et classique, une bonne tenue avec un port confortable, sans oublier sa grande force : son microphone dont le traitement logiciel a été développé par la célèbre société Blue Microphones.



Avec le PRO X, nous sommes loin des clichés gaming que l’on a coutume de voir chez une majorité de fabricants (y compris Logitech). Ici pas d’esthétique agressive, le PRO X s’articule autour d’une structure davantage inspirée par les casques studio et monitoring, ce qui n’est pas plus mal. Il manque certes un peu d’ergonomie (les oreilles ne pivotent pas à 90°), mais cette faiblesse est largement palliée par son confort et sa robustesse.