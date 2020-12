Black Friday Fnac : le Chromebook Acer Spin profite d'une belle promotion encore ce week-end

Pour 649 €, ce Chromebook arrive avec une configuration tout à fait correcte pour son tarif. On y retrouve un processeur Intel Core i3 10110U accompagné par 8 Go de mémoire vive DDR4 (avec la possibilité de monter jusqu’à 16 Go), ainsi qu’un SSD qui offre 128 Go d’espace de stockage. ChromeOS tire bien parti de ce processeur et permet par ailleurs de profiter d’un système fluide et rapide, relativement économe en énergie. La durée de vie de la batterie est estimée à 10 heures avec ce modèle.