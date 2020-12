Black Friday : notre sélection des meilleurs produits Xiaomi en promo sur AliExpress

Vous n’avez pas de TV connectée ? Qu’à cela ne tienne, Xiaomi a une solution pour vous, et elle ne coûte pas cher chez AliExpress, moins de 30 € pour transformer votre vieux LCD en une TV moderne de dernière génération. Connecté le Xiaomi TV Stick sur un port HDMI et transformer ce téléviseur en Smart TV fonctionnant sous Android TV 9. Vous allez pouvoir bénéficier de la qualité Full HD jusqu’à 60 images par seconde et d’une quantité de contenue sur votre écran aussi simplement que ça.

Grâce à sa télécommande intuitive, naviguer dans les menus et installer les applications de streaming qui vous intéressent et profiter des fonctionnalités Chromecast. Vous disposez d’une mémoire de 8 Go pour cela.

À vous les sessions de binge-watching sur Netflix, Disney+ ou PrimeVideo, sans avoir besoin de remplacer votre TV ou sans devoir acheter une box onéreuse. Vous pouvez faire cela pour moins de 30 €, cela peut aussi être une solution pour la vieille TV dans la chambre de votre fils.