Profitez du black Friday pour offrir une belle montre connectée Garmin en promo Fnac

Si, pour Noël, vous cherchez un cadeau high-tech original à la fois très chic et très pratique, vous l'avez trouvé et, de plus, à moindre coût !

Cette superbe montre Garmin Venu Granite est un véritable concentré de technologies. Elle vous soutiendra dans vos entrainements sportifs et assurera un suivi complet de votre forme physique en mesurant rythme cardiaque, respiration, niveau d'hydratation, nombre de pas, calories, etc. Elle est bien entendu équipée d'un GPS intégré pour vous suivre dans tous vos mouvements. Idéale pour toux ceux qui veulent surveiller leur niveau d'activité, la montre a également été conçue pour vous offrir une vision plus globale de votre état général. Elle vous renseignera aussi bien sur votre sommeil, votre degré de stress que sur votre période de cycle menstruel.

Le design sobre mais tellement élégant du bracelet, surmonté de ce magnifique écran AMOLED de 1,2 pouces, conviendra à tous les genres et tous les âges.