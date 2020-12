Double promo sur cette montre connectée sport Garmin Vivoactive chez Boulanger

La montre connectée Vivoactive de chez Garmin est un accessoire de sport très élégant qui peut sans problème se porter au quotidien. Equipée d'un GPS, elle suivra tous vos déplacements et vous renseignera sur votre fréquence cardiaque, votre façon de respirer mais aussi votre niveau d'hydratation. Etanche jusqu'à 50 mètres, elle vous accompagnera dans tous vos défis sportifs, même les plus intenses. La montre permet également d'écouter de la musique et de consulter ses e-mails et autres SMS.