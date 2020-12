La célèbre enceinte Marshall Stanmore II Voice moins cher avant le Black Friday

Si vous cherchez une excellente et prestigieuse enceinte à petit prix, c'est le moment de vous rendre sur le site de la Fnac. Vous y découvrirez la sublime Marshall Stanmore II Voice qui vient de passer de 399,99 euros à 299,99 euros, soit une réduction de 25 % !

Doit-on encore présenter ce monument de la culture pop qu'est l'entreprise Marshall, au service de la musique depuis les années 60. Fabricant à succès d'amplis dans les premiers temps, la marque s'est ensuite diversifiée pour apporter son expertise et son talent à d'autres équipements, toujours dans le domaine de la musique et du son. Cette expérience se ressent dans la justesse des produits proposés par Marshall et notamment en ce qui concerne les enceintes.

La Stanmore II Voice, sous son design vintage emblématique, est équipée d'une structure en bois permettant de développer une incroyable acoustique authentique avec des basses profondes.