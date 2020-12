Black Friday Week : le Casque Bose QC35 est au meilleur prix sur Cdiscount

Le casque Bose QC35 est ainsi disponible à moins de 190 euros - 189,99 euros précisément - sur Cdiscount. Si par ailleurs vous voulez éviter de payer des frais de port, c'est tout à fait possible car la livraison en point retrait est offerte pour cet achat. Vous possédez l'option Cdiscount à volonté ? Alors la livraison à domicile est elle aussi gratuite !

Ce casque est un appareil de grande qualité qui dispose donc de la technologie Quietcomfort 35, un système très perfectionné de réduction de bruit qui vous permet d'écouter de la musique en toute quiétude, sans être dérangé pas les bruits extérieurs. Vous pourrez ainsi écouter une musique profonde et délicate même dans un environnement bruyant, pour un plaisir à la hauteur de votre titres préférés. Le son restitué par cet accessoire Bose est d'une grande richesse et d'une belle précision, mais il est aussi puissant et d'une intense profondeur.

Cet accessoire high-tech est très pratique et facile à utiliser. Pour changer de chanson, régler le volume ou répondre à un appel, une simple pression sur l'écouteur suffira. Il n'aura d'ailleurs jamais été aussi simple et agréable d'entamer une conversation téléphonique grâce à la qualité sonore mais aussi au micro particulièrement performant.