Promo de Noël sur les écouteurs JBL Tune 220TWS sur Amazon

Au travail, à la maison ou à l'extérieur : les JBL Tune 220TWS sont des écouteurs sans fil qui peuvent être utilisés et emmenés partout. Ils mesurent en effet 10.10 x 4.50 x 19.20 cm et pèsent seulement 56 grammes.

Sans câble et sans noeud, les Tune 220TWS de JBL sont dotés de la technologie Bluetooth 5.0 et compatibles avec les iPhone et les smartphones tournant Android. Ils bénéficient d'une autonomie continue de 3 heures et de 17 heures supplémentaires grâce à l'étui de charge fourni.