Chute de prix sur les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t pour le Black Friday Amazon

Les Elite 65t de la marque Jabra sont des écouteurs dotés de 4 micros. Ils sont résistants à l'eau et à la poussière grâce à l'indice d'étanchéité IP55 et sont équipés de la technologie sans fil Bluetooth 5.0 ; ce qui est idéal pour appairer un smartphone dans le but d'émettre/passer des appels ou d'écouter de la musique.

Il est possible d'accéder aux commandes vocales d'Alexa, de Siri ou de Google Assistant par une simple pression sur les écouteurs.



Du côté de l'autonomie, les Jabra Elite 65t disposent de 5 heures d'écoute. Avec l'étui fourni, ce dernier peut prolonger l'autonomie des écouteurs de 10 heures. Au total, vous avez donc 15 heures d'autonomie.