A quelques heures de la Black Week, la tablette Samsung Galaxy Tab A à prix cassé

Une tablette c'est vraiment très pratique, mais cela constitue tout de même un petit investissement. La bonne idée est d'attendre que l'appareil qui vous fait envie soit en promo : par chance, aujourd'hui c'est le cas d'une des meilleures du genre, la Samsung Galaxy Tab A ! Son prix qui était initialement de 245,54 euros vient de faire une chute impressionnante puisqu'il est désormais de seulement 179,99 euros, ce qui correspond à 65 euros d'économie.

La Galaxy Tab A est un produit qui a beaucoup de succès, et pour cause, ses caractéristiques techniques sont assez incroyables. L'écran est vraiment d'une belle qualité et vous permettra d'apprécier à leur juste valeur vos séries et films préférés, mais aussi vos photos et vidéos de famille. D'une dimension idéale de 10,1 pouces TFT, celui-ci bénéficie du rétroéclairage par LED et affiche une bonne résolution de 1920 x 1200 pixels.

Légère (moins de 500 grammes) et très chic, elle est tout en aluminium. Son design fin et élégant brille par sa modernité mais aussi par sa polyvalence : elle fera aussi bonne figure dans un cadre professionnelle qu'à la maison.