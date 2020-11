Un pack PlayStation avec une manette Dualshock 4.0 + Uncharted: The Lost Legacy en promo

Ainsi, une copie physique de Uncharted: The Lost Legacy est également de la partie. Cet épisode permet au joueur de contrôler l'aventurière Chloe Frazer qui part en expédition en Inde à la recherche de la légendaire défense brisée de Ganesh. À l'instar des précédents opus de la licence, le titre de Naughty Dog propose des graphismes somptueux, des fusillades intenses et une mise en scène digne des plus grands films hollywoodiens. Bref, un très grand jeu !