Bon plan : le boîtier Philips Hue Play + 2 lampes connectées à prix choc ce dimanche

Le boîtier Philips Hue Play Sync Box permet de synchroniser différentes lumières de la gamme Philips Hue (White & Color Ambiance). Votre éclairage intelligent s'adaptera ensuite au contenu de vos écrans pour diffuser une lumière dans le ton du film que vous regardez. Un total de 10 lumières peuvent être associées en même temps via ce dispositif. L'installation est extrêmement simple grâce au quatre ports HDMI capables d'accueillir vos différents appareils.

Enfin, grâce à l'application mobile téléchargeable gratuitement, vous pourrez paramétrer divers éléments de votre éclairage comme la puissance de la luminosité, la vitesse des effets et les réglages au démarrage.