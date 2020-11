La barre de son Sonos Beam profite de 25% de réduction chez Fnac et Darty

Cette bonne affaire est hébergée par Darty mais aussi par la Fnac. Dans les deux cas, le prix est similaire et les modalités ne changent pas. Ainsi, la livraison à domicile et le retrait en magasin sont offerts à tout le monde. Chez l'enseigne au logo jaune, vous recevrez quatre mois d'abonnement à Deezer. La garantie de cet article est valable pendant deux ans.

La barre de son Sonos Beam est équipée de quatre woofers elliptiques qui délivreront des graves riches et profonds. Le son sera à la fois harmonieux et équilibré sur les programmes qui passent à la TV et même sur les films, jeux ou sur vos musiques préférées. Trois radiateurs viendront aussi intensifier les performances des basses pour gagner en immersion.

Grâce aux cinq microphones intégrés (un voyant LED indique lorsqu'ils sont activés), vous aurez l'opportunité de vous adresser directement aux assistants vocaux compatibles. Via de simples commandes vocales, vous allez pouvoir régler le volume, changer de morceau et bien plus encore.