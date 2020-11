Le très bon Honor 9X Lite 128 Go encore plus abordable avec ce code promo

C'est AliExpress qui a décidé de nous faire plaisir avec cette réduction dans le cadre des Hotte Days. Utilisez le code qui va suivre pour activer la promotion : BFRAPIDE14. Ensuite, sélectionnez l'expédition depuis la France. Vous recevrez la colis chez vous gratuitement sous cinq petits jours. Les 15 jours de protection pour obtenir un remboursement sont toujours d'actualité. La garantie est valable pendant deux ans.

L'Honor 9X Lite est équipé d'un grand écran 6,5 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. L'affichage atteindra une qualité incroyable sur n'importe quel type de contenu. Poursuivons avec le processeur Kirin 710F qui est associé à 4 Go de RAM et à une mémoire interne de 128 Go.

Vous allez pouvoir naviguer sur internet, utiliser des applications et jouer sans essuyer la moindre saccade. La fluidité est optimale dans tous les domaines.