Offrez vous une balance connectée Withings pas chère pour suivre votre santé

Auparavant vendue à 99,95 euros sur le site de l'entreprise américaine, la balance connectée Withings voit son prix baisser de 30 % (soit 30 euros) et atteindre ainsi les 69,95 euros.

Les balances ordinaires ne font pas le poids comparativement à cet appareil high-tech connecté. S'il transmet bien entendu à l'utilisateur les résultats de sa pesée, il analyse également avec précision la composition corporelle, c'est-à-dire la répartition des masses graisseuse, musculaire, hydrique et osseuse. Des informations capitales pour mieux comprendre son corps et son fonctionnement et ainsi cibler les zones sur lesquelles on souhaite travailler.



L'appareil de 32.5 x 32.5 x 2.3 centimètres arbore un design moderne, tant par sa finesse et sa forme que par son coloris. Faisant moins de deux kilos, il pourra être déplacé et rangé facilement.