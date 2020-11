Microsoft dévoile ses offres sur la gamme Surface pour le Black Friday

Passons à présent au Microsoft Laptop 3 qui voit ses tarifs s'étirer de 839€ à 1759€ durant le Black Friday 2020. En plus de sélectionner le coloris de votre choix, vous pouvez aussi choisir entre deux tailles d'écran (13,5 ou 15 pouces). Mais les promotions actuelles sont uniquement valables sur les modèles 13,5 pouces. Là aussi, nous retrouvons des processeurs Intel Core avec au moins 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Des configurations supérieures allant jusqu'à Intel Core i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sont accessibles.