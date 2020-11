Idée cadeau pour Noël : ces Hauts-Parleurs 2.1 Logitech Z333 à prix Black Friday chez Amazon

Si vous souhaitez avoir un peu de son sur vos jeux vidéo que ce soit sur PC ou sur console, ce pack d’enceinte est fait pour vous. Il offre une puissance suffisante pour vous plonger dans l’ambiance de vos jeux ou pour écouter de la musique en streaming. Avec son caisson de basse, vous allez pouvoir écouter tout type de musique et même regarder des films d’action.

La puissance grimpe à 80 watts maxi et 40 watts RMS et vous disposerez d’une télécommande filaire pour ajuster le volume tout en ayant la possibilité de placer idéalement chaque enceinte autour de votre écran. Grâce à son amplification intégrée, vous allez profiter d’un son riche et puissant sur toute la plage sonore y compris dans les basses.