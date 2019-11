Black Friday AliExpress : trottinette électrique Xiaomi M365 à 322,56€

La trottinette accessible à 292,56 € grâce au code promo

Sécurité et endurance avant tout

Avec cette nouvelle affaire à saisir, le site marchand AliExpress espère bien rejoindre le peloton de tête des meilleurs commerçants du web. Il faut dire que son offre est effectivement très convaincante. La trottinette électrique Xiaomi M365, un modèle robuste et particulièrement sécurisé, vous sera ainsi accessible à seulement 292,56 € après la belle réduction que vous fera gagner le code promotionnel que nous allons vous révéler tout de suite : « VENDREDI30 ». Ce code fonctionne dès 199 € d'achats.Si jamais vous ne craquez pas pour la trottinette Xiaomi M365 mais que vous êtes intéressé par des produits moins chers, voici deux autres codes promos de deux montants différents. Le premier est : « VENDREDI5 », il vous donne accès à une remise de 5 € dès 35 € d'achats. Le second est : « VENDREDI10 » et permet donc de réduire votre facture de 10 €, cela pour un panier de 70 € minimum.La trottinette électrique M365 de la marque Xiaomi est un véritable petit bolide, solide et sûr, mais aussi très endurant. Avec sa batterie d'une haute capacité de 18650 mAh et son excellente gestion de l'énergie, elle peut tenir jusqu'à 30 km avant de devoir vous laisser prendre le relais. La trottinette pèse 12,5 kg et se plie très facilement.Pour vous permettre de bénéficier d'une expérience de conduite tout en sérénité, la jolie bécane est dotée d'un double système de freinage très performant. Pour encore plus de sécurité, mais aussi plus de confort, ses poignées sont habillées d'un revêtement anti-dérapant qui permet une bonne adhérence, même lors de vos plus longs trajets. Dès que le soir approche, vous pourrez allumer les feux de lumineux de 1.1 W qui éclairent jusqu'à 6 mètres devant la trottinette et permettent bien entendu d'être vu. Des feux stop sont également présent à l'arrière de la Xiaomi M365 pour alerter les autres usagers lorsque vous freinez.Simplifiez-vous la vie avec cette trottinette ultra pratique à prix vraiment réduit chez AliExpress.