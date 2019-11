Black Friday 2019 : -30% sur les portefeuilles crypto de Ledger

Un portefeuille sécurisé pour vos transactions

Ledger est une société française spécialisée dans les «», ou portefeuilles physiques en français. Ce sont de petits appareils ultra-sécurisés vous permettant de protéger vos fonds sur la blockchain grâce à une protection numérique. Avec ce dispositif, personne ne pourra s'authentifier sans brancher une clé sécurisée conçue par la marque.Les appareils se connectent à un PC mais peuvent également être utilisés depuis un smartphone. L'application Ledger Live est quant à elle une application conçue par la marque qui centralise vos différents échanges de crypto devises en un lieu protégé et entièrement chiffré.Le premier produit proposé par Ledger lors de ce Black Friday est le Ledger Nano S. Cet appareil a été un immense succès depuis son apparition en 2017, avec 1,5 millions de copies distribuées. Nous l'avons également testé il y a quelques jours si vous souhaitez en savoir plus à son sujet. Sachez seulement que c'est le premier appareil à obtenir la Certification de sécurité de premier niveau (CSPN) de l'ANSSI. Il vous permet d'y installer des applications cryptomonnaie après l'avoir configuré et assigné un code PIN, pour sécuriser vos différentes transactions.Le Ledger Nano X est le successeur de la version Nano S. Il intègre toutes les certifications de sécurité vues précédemment, mais la grande nouveauté vient de l'ajout d'une puce Bluetooth, qui permet de l'utiliser avec un smartphone sous iOS ou Android. Il possède également une batterie là où le Nano S doit être constamment branché à un ordinateur par un câble USB.Ledger vous propose actuellement de belles réductions de 30% sur ses deux appareils à l'occasion du Black Friday. Le Ledger Nano S voit son prix chuter à 41€ au lieu de 59€ et le Nano X est à 83€ au lieu de 119€ habituellement. Le pack regroupant les deux appareils pour une utilisation à la fois nomade et sédentaire est lui à 104€.