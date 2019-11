Black Friday 2019 Amazon: la tablette Huawei Mediapad T5 à moins de 180€

Une chouette tablette très abordable

Un rapport qualité/prix excellent

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour leNous sommes chez Amazon pour ce bon plan très intéressant en plein Black Friday. La firme américaine met toujours la livraison gratuite en France métropolitaine à votre disposition. Ce n'est pas tout puisque le paiement en quatre fois est également de la partie (soit 46,01€ par échéance). Pour recevoir votre commande sous un jour ouvré, vous pouvez activer votre abonnement au service Amazon Prime (30 jours gratuits puis 49€/an). Une option presque indispensable durant cette période riche en bonnes affaires. Le produit que nous allons détailler ci-dessous possède une garantie constructeur de deux ans.Cette tablette Huawei MediaPad T5 possède un écran de grande qualité avec sa diagonale de 10.1 pouces et sa définition en 1920 x 1200 pixels. La dalle est parfaitement calibrée pour tous les usages. En ce qui concerne la configuration, nous retrouvons un processeur Kirin 659, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Un port microSD peut accueillir une carte allant jusqu'à 256 Go. Les performances sont donc très correctes pour une tablette aussi abordable. S'il faudra faire quelques concessions sur les jeux les plus gourmands en ressources, les ralentissements sont absents et l'appareil ne chauffera presque pas.Continuons de faire le tour des spécificités techniques de la tablette Huawei MediaPad T5 puisqu'elle embarque deux haut-parleurs stéréo dotés de la technologie Huawei Listen. La partie réservée aux photos est assurée par un capteur 5 mégapixels à l'arrière et un autre de 2 mégapixels à l'avant. Pour l'autonomie, la batterie 5100 mAh peut tenir environ deux journées si vous utilisez la tablette avec modération. Enfin, l'ergonomie est vraiment optimale grâce à un design élégant. Ce modèle est également très résistant puisque l'armature est en métal.La tablette Huawei MediaPad T5 est vraiment parfaite pour les utilisateurs avec un petit budget. Si elle n'est pas irréprochable à tous les niveaux, elle parviendra tout de même à vous convaincre avec son écran magnifique, ses bonnes performances et sa construction globale de qualité.