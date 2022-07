Le Xiaomi Redmi Note 10S tombe à un prix jamais vu pour le Prime Day

Pas besoin d'obtenir le smartphone le plus onéreux ou le plus avancé pour profiter d'une expérience optimale du matin au soir et au delà. Le Xiaomi Redmi Note 10S le prouve parfaitement en vous proposant un objet à la fiche technique soignée sans pour autant en profiter pour faire augmenter la facture.

Le mobile dispose en premier lieu d'un écran 6,43 pouces AMOLED ainsi que deux haut-parleurs pour vous permettre de consulter vos contenus en mobilité.

La photo est assurée par un quadruple capteur 64 mégapixels qui vous propose un ultra grand-angle et un téléobjectif pour prendre en photo les objets à proximité de votre objectif comme les paysages les plus éloignés. A l'avant le capteur frontal 13 mégapixels sublime vos selfies et vos appels vidéo.

L'autonomie est elle d'une journée et profite d'un système de recharge 33W pour récupérer l'intégralité de votre batterie en quelques dizaines de minutes seulement.