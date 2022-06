Soldes 2022 : -50% sur le casque gaming SteelSeries Arctis 1

Le SteelSeries Arctis 1 est un casque sobre et efficace. Doté d'une prise jack avec une rallonge détachable, il suffit de le brancher sur votre manette, smartphone, PC pour vous en servir immédiatement. La molette de son est directement accessible sur les écouteurs. Tout comme le bouton pour muter ou non le micro.

D'ailleurs celui-ci est également amovible et si vous ne vous en servez pas, vous pouvez le détacher. Ainsi il ne sera plus dans votre champ de vision et vous allez pouvoir écouter votre jeu tranquillement.

La réponse de fréquence du casque va de 20 à 20 000 Hz pour une sensibilité à 100dB et une impédance à 32 Ohm. Le micro quant à lui a une fréquence de 100 Hz à 10 000 Hz avec une sensibilité à -38 dB et une élimination du bruit bidirectionnelle.