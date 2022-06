Profitez d'un prix soldé sur le clavier Bluetooth pour Mac Logitech K380

Comme nous l'avons dit, le clavier Logitech K380 est un modèle Bluetooth pour un fonctionnement sans-fil très pratique. Il dispose de la fonction Easy Swtich qui permet de se connecter sur trois appareils simultanément et de passer de l'un à l'autre en appuyant sur une touche.

Il est optimisé pour iOS/MacOS, ce qui signifie que vous pouvez retrouver toutes les touches liées aux fonctions de ces ordinateurs et appareils. C'est un ajout très pratique à un iPad, par exemple. Dès que vous avez quelque chose à écrire, il suffit d'allumer le clavier et ça va beaucoup plus vite qu'en mode tactile.

Le clavier fonctionne avec deux piles pour une autonomie de 24 mois avec un usage classique. Le mieux : elles sont fournies à l'achat. Et il y a un bouton On/Off pour l'éteindre lorsque vous ne vous en servez pas pour économiser l'énergie.