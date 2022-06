Très belle affaire sur le casque Bose SoundLink II en ce moment !

Avec le Bose SoundLink II vous allez pouvoir jouir d'une connexion Bluetooth 2.1 pour connecter non pas un mais deux appareils simultanément. Cela peut être deux smartphones, peu importe qu'ils soient Android ou iOS, une tablette, un ordinateur, etc.

Il suffit d'un appui sur un bouton pour passer d'un appareil à l'autre. Par exemple si vous regardez un film sur votre PC et que votre téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel dans le casque puis reprendre votre film lorsque vous avez fini.

Car oui, le Bose SoundLink II dispose d'un micro permettant de passer des appels en mode main libre. Pour fonctionner il dispose d'une batterie avec une autonomie avoisinant les 15h. Ensuite il faut le brancher via le câble fourni avec : en seulement 15 minutes vous pouvez regagner 2h d'écoute. Sinon il faut compter 3h pour une charge complète.

Et si vous n'avez plus de batterie et pas de quoi le charger à proximité : il fonctionne également en filaire. Le câble double jack est fourni : une extrémité dans le casque, l'autre dans votre smartphone/PC/tablette/console : et il est de nouveau opérationnel.

Notez qu'il ne s'agit pas d'un casque à réduction de bruit active.