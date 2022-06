Luttez contre la canicule avec cette promo sur le ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme

Avec ce ventilateur vous allez pouvoir conserver un semblant de fraîcheur dans votre pièce principale. Il fonctionne très simplement : il suffit de le brancher sur secteur pour pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas de télécommande, tout se fait via les commandes se trouvant sur son socle.

Là vous allez pouvoir choisir entre les trois modes de vitesse ou le mode nuit qui réduit le bruit émit par l'appareil tout en ne lésinant pas sur la fraîcheur. Là aussi, vous pouvez choisir de le faire osciller de gauche à droite afin de couvrir une plus grande surface dans la pièce.

Et bien entendu il est possible de le régler en hauteur afin de l'adapter à la surface de la pièce : si vous voulez du frais au niveau des jambes ou de la tête. Son pied, de base, fait 40 cm. Et vous pouvez l'agrandir/rétrécir de plus ou moins 30 cm.

En plus de tout ça il est aussi possible d'incliner la tête vers le haut ou le bas, afin d'avoir une ventilation totalement adaptée à votre logement et vos envies.