Pour la fête des pères, offrez le bracelet connecté OPPO Watch Free

Avec ses capteurs, l'OPPO Watch Free peut mesurer vos BPM lorsque vous faites une activité physique. En choisissant parmi les 100 modes de la montre, vous allez pouvoir également évaluer le nombre de calories brûlées en fonction de l'activité effectuée.

En effet, selon l'effort fourni vous ne brûlez pas de calories au même rythme. Donc en précisant celle-ci, vous aurez des mesures plus précises. Toutes ces informations sont ensuite envoyées à votre smartphone en Bluetooth, sur l'app compagnon de la montre. Et là vous aurez tout l'historique de votre santé sportive.

La montre travaille aussi la nuit pour vous et permet de consulter vos cycles de sommeil. Ainsi vous pourrez voir si vous dormez suffisamment, si vos phases de sommeil léger, paradoxal et profond sont équilibrés et si vous ne faites pas d'apnée du sommeil.

Enfin, notez que l'OPPO Watch Free est étanche et que vous pouvez l'emmener à la plage et la piscine et ainsi mesurer également vos performances lors de vos exploits aquatiques.