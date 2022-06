Canicule : voilà de quoi rafraîchir votre maison !

Il faut le reconnaître, il n'est pas facile de se rafraichir en plein été sans climatisation. Celles et ceux qui vivent en appartement savent sans doute de quoi on parle… Si les ventilateurs peuvent faire office de solution à court terme pour souffler un peu, un climatiseur demeure le produit idéal pour arrêter de transpirer. Et cela tombe plutôt bien puisque le Rowenta Intense Cool est en promotion actuellement.

Nous devons cette bonne affaire au géant américain Amazon. Vous pourrez ainsi compter sur la livraison gratuite à votre domicile et au paiement en quatre fois (soit 97,50 €/mois) pour soulager votre budget du mois. La garantie est valable pendant deux ans et des extensions vous tendent les bras si nécessaire. Les adhérents Amazon Prime recevront leur commande plus rapidement tout en bénéficiant des avantages habituels fournis par le service. À présent, passons aux choses sérieuses.