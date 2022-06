Amazon sacrifie le prix Xiaomi Redmi Note 10 !

Le smartphone de la marque chinoise est équipé d'un écran LCD de bonne facture avec sa diagonale de 6,5 pouces et une définition de 2400 x 1080 pixels. La dalle dispose aussi d'un taux de rafraichissement à 90 Hz. Dans l'ensemble, la zone dédiée à l'affichage est idéalement calibrée pour pouvoir y faire apparaître tous vos contenus sans le moindre accroc. Ce mobile est aussi pourvu d'un processeur MediaTek Dimensity 700 accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Ce modèle 5G est vraiment abordable tout en proposant des performances relativement correctes.