Vente flash : les Fire TV Stick à prix cassé ce mercredi !

Commençons par le modèle le plus abordable. Le Fire TV Stick Lite est à seulement 19,99 € et vous permettra de visionner du contenu en Full HD. Vous aurez ainsi accès à plusieurs milliers d'applications comme Netflix, YouTube, Disney +, Prime Video, Spotify, Amazon Music, Deezer et bien plus encore (un abonnement pourra être requis). La TV direct sera également à votre portée via Molotov, ARTE ainsi que France 24. Le tout avec une image haute définition du plus bel effet.

Tous les Fire TV Stick sont faciles à paramétrer. Il vous suffit de les brancher sur le port HDMI de votre écran puis de les connecter à internet pour commencer à vous en servir. Une télécommande avec Alexa intégrée est elle aussi fournie.