L'excellent casque audio Soundcore Life Q30 est en forte baisse de prix

En plus de fournir une isolation proche de la perfection, le Soundcore Life Q30 est agréable à porter grâce aux coussinets et à l'arceau dotés d'une mousse à mémoire de forme. Il peut également être plié pour pouvoir être transporté plus facilement. Concernant l'autonomie, elle grimpera jusqu'à 40 heures en activant la réduction de bruit et jusqu'à 60 heures lorsqu'elle est désactivée. Enfin, l'application mobile Soundcore vous permettra de choisir parmi 22 préréglages et de créer vos propres bruits blancs.