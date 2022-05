L'excellent Honor 50 n'a jamais aussi abordable

Honor a mis le paquet avec ce modèle aussi beau que puissant. Vous ne pourrez pas louper son écran de 6,57 pouces incurvé et dont les bords se fondent dans le corps de l'appareil. Avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz, vous profitez d'une fluidité exemplaire dans toutes vos applications et vos jeux.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 778G vous assure également d'excellentes performances dans tous les logiciels que vous utilisez au quotidien. La puce intègre également un modem 5G pour vous permettre de profiter des meilleurs débits possibles dans les zones couvertes par votre opérateur, et elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui.

Au dos on retrouve un quadruple capteur 108 mégapixels, qui vous permet de prendre des clichés ultra détaillés de jour comme de nuit mais aussi des paysages et des portraits avec le capteur ultra grand-angle, le mode macro et le mode bokeh pour le flou d'arrière-plan. L'Honor 50 embarque une fonctionnalité vous permettant de filmer en même temps avec le capteur frontal 32 mégapixels et le capteur principal, idéal pour partager vos réactions et vos découvertes mais aussi pour tous les amateurs de vlogs.

Pour la recharge enfin l'appareil embarque un mode de recharge rapide à 66W vous permettant de récupérer 100% de batterie en 45 minutes et 70% en à peine 20 minutes. Pas besoin d'attendre pour continuer à utiliser votre smartphone, un rapide passage sur son secteur et vous êtes prêts pour des heures de photo, de navigation web et de jeu.