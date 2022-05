Regardez gratuitement Roland-Garros avec Amazon Prime

Roland-Garros est le grand évènement sportif de ce mois de mai. Les plus grandes stars du tennis viennent s'affronter à Paris et souhaitent rafler le titre prestigieux sur terre battue. Pour ne rien rater de l'ensemble des matchs, Amazon Prime Video est là pour vous permettre de suivre l'intégralité de la compétition.

En effet le service américain a acquis en exclusivité les "night sessions", soit les matchs se déroulant en soirée et non diffusés par France télévisions, l'autre diffuseur historique du tournoi. Si vous souhaitez profiter de Roland-Garros et ne rater aucune rencontre, Amazon Prime Vidéo est la seule plateforme pour y parvenir.

Amazon Prime Video vous proposera également les quarts de finale, les demi-finales et la finale sur sa plateforme, avec la meilleure qualité d'image possible depuis n'importe quel écran et avec un niveau de publicités bien moindre que sur la télévision publique.

Amazon Prime Video vous propose également des milliers de séries et de films exclusifs à dévorer à la demande. La plateforme va notamment proposer son adaptation du Seigneur des Anneaux, une série au budget incroyable qui sera évidemment l'évènement de cette rentrée.

En plus de la plateforme de streaming, Amazon Prime vous offre de très nombreux autres avantages comme la livraison prioritaire et gratuite de toutes vos commandes sur le magasin en ligne, un accès Premium à la plateforme de streaming Twitch ou encore un stockage Amazon Photos pour déposer tous vos clichés sur le cloud automatiquement.