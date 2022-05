Ne ratez pas ces 6 mega promos chez Amazon

Troisième produit de notre sélection : le PC portable Acer Aspire 5 de son nom complet A517-52-71N7. Il est proposé en ce moment à 699€ au lieu de 899€ et est une affaire idéale si vous cherchez un ordinateur capable de supporter une lourde charge de travail avec du multimédia et du gaming très léger.

Il est équipé d'un écran Full HD LED IPS de 17,3" et tourne avec un processeur Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake d'une fréquence de 2.8 GHz avec 4 cœurs et un TDP de 15W. Le processeur est doté d'une puce graphique Intel Iris Xe pour faire tourner vos programmes.

Il y a 16 Go de RAM ainsi qu'un SSD de 512 Go sur lequel est installé Windows 11 64 Go. Pour la connectique vous êtes gâtés avec deux ports USB 3.0, un USB 2.0, un USB 3.1 Type-C (Gen1) et un port HDMI 2.0.