Bon plan fête des mères : la Galaxy Watch4 (or rose) divise quasiment son prix par 2

La Samsung Galaxy Watch4 BT est la montre qui va accompagner vos journées et même vos nuits. Elle est reliée à votre smartphone en Bluetooth et grâce à son capteur sous le boitier elle peut mesurer vos battements de coeur et accéder à d'autres informations.

Le tout est envoyé ensuite sur l'app Samsung Health ou vous allez pouvoir suivre vos progrès et entraînements sportifs. Il y a un podomètre bien évidemment et la montre peut détecter automatiquement lorsque vous faites certains sports.

Elle est équipée d'un micro et d'un haut-parleur afin de pouvoir passer des appels sans toucher votre smartphone. Également, elle affiche les notifications de toutes vos apps de messagerie et vous pouvez y répondre via l'écran tactile de la montre.

Enfin, comme nombre de ses consoeurs elle surveille la qualité de votre sommeil, sa durée et vos phases de sommeil. Ainsi si quelque chose ne va pas elle vous prévient au petit matin et vous pouvez prendre ensuite les mesures qui s'imposent pour y remédier.