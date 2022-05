Cette barre de son Sony voit son prix diminuer de plus de 100€ !

La Barre de son Sony HT-X8500 vous propose un design extrêmement discret et sobre, qui ne prend que peu de place sur votre meuble TV et se remarque à peine une fois la lumière baissée dans votre logement.

A l'intérieur du boitier, Sony a fait le job en vous proposant un double caisson de basses très puissant pour ressentir tous les effets sonores présents dans vos programmes. Pour moduler le rendu sonore en fonction de ce que vous regardez, la Barre de son Sony HT-X8500 possède cinq modes différents comme Sport, Film ou Actualités, qui augmente ou diminue les voix et ainsi vous permet de profiter du meilleur rendu possible en toutes situations.

Cette barre de son est compatible Dolby Atmos et DTS:X et simule un son 7.1.2 canaux. Le son produit dans votre pièce vous entoure, et vous profitez là encore d'un rendu exceptionnel qui vous plonge à 360° dans votre film ou dans votre série. Vous êtes comme au cinéma, sans même sortir de chez vous.

Concernant la connectique, la Barre de son Sony HT-X8500 propose un port HDMI eARC pour la raccorder à votre téléviseur ainsi qu'à tous vos appareils multimédia. Une connectivité Bluetooth est également présente pour connecter votre smartphone ou votre tablette et utiliser la barre de son comme enceinte musicale. Vos titres préférés n'auront jamais sonné aussi bien que sur ce modèle haut de gamme signé Sony.