Rarement le prix de la souris Logitech G502 Hero a été aussi bas

La souris Logitech G502 Hero se différencie des autres par son extrême personnalisation. Premièrement, elle est équipée de 11 boutons (y compris la molette) tous personnalisables via le logiciel compagnon à télécharger gratuitement. Ainsi vous allez pouvoir adapter les boutons à vos jeux.

Il est d'ailleurs possible de créer plusieurs profils sur l'app afin de switcher de l'un à l'autre rapidement. La personnalisation va plus loin avec l'aide de cinq poids de 3,6 grammes à placer comme bon vous semble dans la souris pour trouver l'équilibre qui vous correspond.

Enfin, personnalisation esthétique puisqu'il est possible de changer l'éclairage RVB, le synchroniser avec le matériel existant si vous en avez déjà, ou tout simplement le mettre avec votre couleur favorite. Tout se fait via le logiciel Logitech et c'est là également que vous allez pouvoir mettre à jour le firmware de la souris.

Notez bien qu'il s'agit d'un modèle filaire fonctionnant en USB. Ce qui permet de supprimer toute latence, ainsi le moindre clic est entièrement pris en compte.