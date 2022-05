J-1 French Days : Les Fire Stick sont promo en ce moment chez Amazon

Là encore, nous allons devoir éplucher les nouveautés assez discrètes apportées par le Fire TV Stick Max 4K. On conserve la résolution ultra HD de son prédécesseur tout comme l'ensemble des technologies (HDR, Dolby Vision…). Par contre, vous pourrez une fois de plus obtenir des performances supérieures via les 2 Go de RAM et la prise en charge du Wi-Fi 6. Si vous avez l'équipement nécessaire, cela améliorera le chargement des vos séries, films et autres musiques.