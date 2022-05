Nouvelle chute de prix pour le processeur AMD Ryzen 9 !

Avec le processeur AMD Ryzen 9, le géant de l'informatique vous propose rien de moins qu'une des puces les plus performantes disponibles sur le marché, à la fois pour vos besoins professionnels mais aussi pour vos jeux vidéo.

Il profite de l'architecture AMD Zen 3, la plus complète opérée par le constructeur avec des changements notables pour les utilisateurs notamment des ressources d'exécution plus vastes et plus flexibles ou encore un temps de latence réduit.

AMD affirme en effet que son dernier petit composant est idéal pour les streamers, qui pourront jouer et encoder leurs vidéos en parallèle en haute résolution, sans latences dans leurs parties grâce à des horloges boost jusqu'à 4,7 GHz, 8 coeurs, 16 threads et 36 Mo de cache.

L'AMD Ryzen 9 embarque également un système de refroidissement spécialement conçu par la marque, l'AMD Wraith Stealth Cooler, qui offre une ventilation puissante mais néanmoins silencieuse, même lorsque le processeur est sollicité par les applications les plus lourdes installées sur votre PC.

L'AMD Ryzen 9 peut être installé dans n'importe quelle machine équipée d'une carte mère AMD Series 500. Il suffit d'une simple mise à jour du BIOS pour l'intégrer à votre configuration et en ressentir immédiatement la toute puissance.