Excellent deal sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro compatible 5G est un smartphone particulièrement convaincant et notamment au vu de son prix. Son bel écran FHD AMOLED d'une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz est un vrai bonheur à contempler. Doté d'un excellent processeur Snapdragon 695, de 128 Go d'espace de stockage interne et d'une mémoire vive de 6 Go, le Note 11 Pro n'a pas peur d'être performant !

Avec son triple objectif arrière dont un capteur principal de 108 mégapixels, le smartphone chinois propose une partie photo tout simplement impeccable. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises… nous avons en effet gardé le meilleur pour la fin : l'autonomie. Celle-ci est véritablement époustouflante puisqu'avec une batterie d'une capacité de 5 000 mAh, le Redmi Note 11 Pro peut tenir jusqu'à deux jours avant de montrer des signes de faiblesse. De plus, l'appareil est équipé d'une charge turbo de 67 W pour un temps de recharge ultra réduit !